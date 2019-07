Strage a Jesolo, la supertestimone; «Guidava come un folle, sono viva per 6 minuti»

Martedì 16 Luglio 2019, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono la ragazza che ha segnalato la Golf guidata dall’assassino (presunto ndr.), l’altra sera intorno all’una di notte a, pochi minuti prima dell’. Vorrei tanto dire il mio nome, ma per la privacy almeno fino al processo (se ci sarà) preferisco rimanere anonima.La prima chiamata l’ho effettuata all’una e 12 di domenica notte. Segnalavo questa Golf (indicando la targa) chedavanti alla macchina guidata dal mio ragazzo. Prima di chiamare gli dissi: «Questa macchina farà un incidente».Così decidemmo di chiamare. Il resto non lo racconto, la scena di quando siamo arrivati sul posto dell’incidente la risparmio e non auguro a nessuno di vedere dei ragazzi della tua età estratti morti dalla macchina. Sì, perché ho 22 anni anche io, vivo a Treviso e stavo tornando dopo una cena con il mio ragazzo.