Francesco Rutelli, a La vita in diretta la guerra in Ucraina: «Ricordo mia mamma ferita dalle bombe»

Francesco Rutelli è rimasto molto turbato dalla guerra in Ucraina. Le immagini che ogni giorno provengono dalle città bombardate rievocano alcune delle pagine più buie della storia contemporanea e nel vederle il ricordo dell'ex sindaco di Roma è corso inevitabilmente indietro a sua madre.

Leggi anche > Roma, Francesco Rutelli: «Restaurate la statua di Anita Garibaldi al Gianicolo»

Fransceso Rutelli e il ricordo della madre sotto le bombe

Ospite a La vita in Diretta su Rai Uno, il marito di Barbara Palombelli si è soffermato a parlare del conflitto tra Russia e Ucraina: «L'Europa deve essere innanzitutto unita e questo forse, in questo disastro, è l’unico elemento positivo. Abbiamo tante differenze e tanti Paesi ma tutti hanno capito che ne va dell’avvenire di tutti, e come è accaduto per la pandemia, l'Europa ha avuto l’intelligenza di saltare i problemi dell’economia e le regole, e capire che serviva una soluzione storica per trovare una soluzione».

La riflessione si è fatta poi più intima e personale nel ricordare la mamma scomparsa quando era poco più che un ragazo: «È una cosa dolorosa e terribile perchè è una guerra in Europa. Mia madre è stata colpita dalle bombe di Roma nel 1943. Quando io andavo al mare vedevo mia madre, morta molto giovane, con una ferita da guerra sulla gamba e questo mi ricordava che la guerra non era finita da molto ma io non l’ho mai conosciuta e l'ho combattuta per quanto ho potuto». Altrove, in una vecchia intervista rilasciata a Repubblica, Rutelli aveva dichiarato che la malattia e la morte di sua madre Sandra avevano «accelerato in me prima dei vent'anni un aspro distacco dalla religione».

Tornando all'attuale guerra in Ucraina, Francesco Rutelli ha infine rivolto un pensiero ai suoi quattro figli: «I miei figli e i miei nipoti si misurano con qualcosa di inimmaginabile. Non dobbiamo essere illusi perchè questa determinazione di Putin e questa aggressione può portare il mondo sull'orlo del baratro».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA