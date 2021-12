Roma, Francesco Rutelli: «Restaurate la statua di Anita Garibaldi al Gianicolo»

Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, lancia un appello al Campidoglio e alle varie soprintendenze per la statua di Anita Garibaldi al Gianicolo, nell'omonimo piazzale.



Leggi anche > Francesco Rutelli: «La mia Roma Caput Mundi. Tutte le strade, anche dell'anima, partono da qui»

L'attuale presidente dell'Anica, per due mandati consecutivi sindaco della Capitale (dal 1993 al 2001), ha rivolto un accorato appello alle istituzioni durante la presentazione del suo libro 'Tutte le strade partono da Roma'. Nell'ambito della rassegna 'Una montagna di libri', presso l'hotel Miramonti, Francesco Rutelli era presente insieme alla moglie, Barbara Palombelli, ed ha chiesto che vengano fatti partire quanto prima di restaurare la statua dedicata alla moglie di Giuseppe Garibaldi.

Il monumento al Gianicolo era stato restaurato, l'ultima volta, nel 2010, quando versava in condizioni di assoluto degrado. Dopo un decennio, lo stato del monumento è ancora in cattive condizioni e da qui è giunto l'appello dell'ex primo cittadino per rispettare la memoria di una figura di valore assoluto per la storia dell'Italia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA