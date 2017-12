"Mandami le foto di tua figlia in pose hard": la piccola ha 7 anni. In manette la mamma e l'amante pedofilo

Un uomo di 50 anni, ispettore Inail in servizio a Brindisi, è stato tratto in arresto con l'accusa di pedopornografia e concorso in violenza sessuale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Perugia su richiesta della locale procura.



L'uomo era stato già destinatario la scorsa estate di un decreto di perquisizione e sequestro: sarebbe stato il destinatario di video hard inviate da una donna di 42 anni di Foligno, video che ritraevano la figlia di 7 anni. I filmati sarebbero stati inviati dalla madre della bambina che intratteneva con l'uomo una relazione via chat. La donna era già stata arrestata per violenza sessuale aggravata in Umbria nel giugno scorso.



L'inchiesta è partita dalla denuncia di alcune cartomanti di un call center che avevano appreso alcuni dettagli della vicenda direttamente dalla donna e che hanno avvertito i poliziotti della Squadra mobile di Perugia. Secondo quanto accertato il 50enne chiedeva alla 42enne di inviargli foto della bimba in pose erotiche.



Dopo il sequestro dei pc su cui è stata eseguita una consulenza tecnica, le indagini sono proseguite. L'ispettore Inail raggiunto dagli agenti stamani nell'ufficio in cui lavora è stato condotto nel carcere di Brindisi dove attende di essere interrogato per rogatoria dal giudice per le indagini preliminari.

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..