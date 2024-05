Elettra Lamborghini innamorata del nuovo cavallo Ermes: «Gli insegno a non avere paura di nulla»

di Cristina Siciliano

Elettra Lamborghini, nei giorni scorsi in occasione dei suoi 30 anni, ha ricevuto come regalo da papà Tonino un cavallo: Ermes. L'artista ha sempre condiviso sui social il suo amore per l'equitazione, ha partecipato anche a diverse gare a livello agonistiche. La cantante infatti possiede già un altro cavallo di nome Dadi con cui ha un legame molto stretto. L'arrivo di Ermes è riuscito a far «scoppiare di gioia il cuore» della cantante.

Elettra Lamborghini, papà Tonino le regala il cavallo Ermes: «Si fida già tanto di me»

L'amore per i cavalli

Elettra Lamborghini ha pubblicato un nuovo video nelle sue Instagram stories che la ritrae in compagnia di Ermes. «Mi sono già affezionata tantissimo - ha scritto Elettra Lamborghini su Instagram -.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA