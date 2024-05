Yvonne Sciò: «Ho detto di no due volte a Brad Pitt, mi corteggiò a una cena ma non mi fidai di quello che mi disse»

di Redazione web

«Le mie amiche mi dicono ancora oggi che sono stata una scema, perché lui mi piaceva, ma quando mi chiese di uscire mi sembrò una follia. Non mi sono mai sentita né bella né tanto interessante da poter piacere a Brad Pitt». Yvonne Scio' attrice e regista, una solida carriera di successo costruita tra l'Italia e Los Angeles, racconta per la prima volta a Monica Setta, nella puntata doppia di Storie di donne al bivio in onda il 4 giugno in seconda serata su Rai2, di essere stata corteggiata dal divo americano.

L'incontro con Brad Pitt

«Incontrai Brad Pitt a una cena di amici americani e mi chiese subito di vederci - ricorda - Non gli diedi nemmeno il mio cellulare.

