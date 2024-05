«Non posso lasciare i bambini dai nonni, la loro casa è troppo sporca»: mamma si sfoga su Reddit

di Cecilia Legardi

Una coppia inglese non vuole lasciare i propri figli ai nonni a causa della loro abitazione, che versa in condizioni disastrose: cucina impolverata e un bagno da campo per senzatetto. La moglie si sfoga su Reddit.

La sporcizia preoccupante in casa dei suoceri

Marito e moglie si sono lamentati, sulla piattaforma Reddit, delle condizioni disgustose della casa in cui vivono i genitori di lui. La donna ha spiegato che non vuole che i suoi futuri bambini entrino in quella casa in quanto potrebbe essere pericoloso. I suoi suoceri non puliscono più molto da quando sono diventati degli aspiranti allevatori di cani di piccola taglia. La donna ha spiegato anonimamente su Reddit che il marito «è cresciuto in una casa con tanti cani di piccola taglia che facevano costantemente la cacca e la pipì sul pavimento». Ha raccontato i loro primi incontri: «L'ho incontrato al liceo ed ero assolutamente scioccata da quanto fosse disgustosa la casa quando venivo da lui, puzzava di urina e feci. Lui sapeva che era disgustoso ma non capiva quanto fosse fuori dalla norma. La sua stanza, invece, era sempre pulita». Malgrado ora i suoceri abbiano smesso con l'attività di allevamento dei cani, la situazione non è migliorata: la cucina è ricoperta da uno spesso strato di polvere e il marito ammette che il bagno dei suoi genitori è «il peggiore che abbia mai visto». «C'era così tanto accumulo di sporcizia nel lavandino che era inutilizzabile, il bagno era coperto di escrementi, la doccia sembrava più o meno uguale - continua a raccontare la moglie - Sembrava il bagno di un campo per senzatetto».

Come uscire dalla situazione?

Come si fa a parlare apertamente a qualcuno su quanto sia repellente la situazione nella sua casa? «Non so nemmeno come affrontare la questione con loro e nemmeno se dovremmo farlo», ha spiegato la donna. «Onestamente non mi piacciono nemmeno i miei suoceri, ho la sensazione che non abbiano mai dato priorità a mio marito o non si siano presi cura di lui in alcun modo se non fornendogli un tetto sopra la testa». La coppia ora è in attesa di un bambino. «Non vogliamo portare il nostro nuovo bebé in una casa così disgustosa», hanno detto. «Abbiamo provato più volte ad acquistare i biglietti aerei per permettergli di venire a trovarci invece di andare da loro, ma non lo fanno». Il post su Reddit ha attirato moltissimi lettori e numerosi commenti. Un utente ha consigliato alla moglie di essere sincera: «Dì ai tuoi suoceri che non porterai il tuo neonato a casa loro, perché non è sano». Un'altra persona ha scritto che è libera di decidere per i propri bambini. Un altro commento suggerisce di nuovo di dire la verità: «Il marito dovrebbe dire loro qualsiasi cosa. Ho la sensazione che una volta che dirà che non verrai, cambieranno atteggiamento nei confronti della casa».

