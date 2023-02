Fionda in classe per lanciare gomma come "proiettile": video su TikTok, tutti dalla preside Bravata con protagonisti due alunni della prima media di un istituto comprensivo di Ancona.







di Redazione web Il professore spiega in classe e un alunno nei banchi delle retrovie, 11 anni, si diverte armeggiando una fionda, utilizzata per lanciare la gomma. L’amichetto lo riprende con il cellulare e il video finisce su TikTok, arrivando fino alla preside della scuola. Sarebbero questi i contorni della bravata con protagonisti due alunni della prima media di un istituto comprensivo di Ancona. L’episodio non è passato inosservato: la dirigente scolastica, infatti, per fare luce sull’accaduto ha indetto un consiglio di classe straordinario «per motivi disciplinari». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 15:57

