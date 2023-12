Feminicidio Angelica Salis, il marito evita l'ergastolo: Paolo Randaccio condannato a 12 anni perché «lei era aggressiva» L'uomo aveva subito per anni le vessazioni della donna, che aveva anche cercato di far curare per problemi psichiatrici, per poi colpirla a coltellate al termine dell'ennesima lite.







di Redazione web Paolo Randaccio, un pensionato di 71 anni, è stato condannato a 12 anni di reclusione e tre anni di libertà vigilata per il femminicidio della moglie Angelica Salis, di 60 anni. Il tragico evento si è verificato il 9 settembre 2021 nella loro casa a Quartucciu, vicino a Cagliari, al termine di una violenta lite. L'uomo rischiava l'ergastolo ma la Corte d'Assise di Cagliari ha tenuto conto, dopo una sentenza della Consulta, delle attenuanti generiche e di quella della provocazione: ha cioè considerato anche i comportamenti aggressivi della donna. La sentenza La Corte d'Assise ha emesso una condanna di 12 anni e tre anni di libertà vigilata, tenendo conto delle difficoltà vissute dall'uomo a causa dei comportamenti aggressivi della moglie. L'uomo aveva subito per anni le vessazioni della donna, che aveva anche cercato di far curare per problemi psichiatrici, per poi colpirla a coltellate al termine dell'ennesima lite. Randaccio si era costituito immediatamente dopo l'omicidio, chiamando i carabinieri e presentandosi con l'arma del delitto. Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 10:17

