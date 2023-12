Bambina di 7 anni chiama il 112 e fa arrestare il papà: «Sta picchiando la mamma, in tv per Giulia dicevano di fare questo numero»

di Redazione web

«Aiuto, papà sta picchiando la mamma»: a chiedere l'intervento dei carabinieri telefonando al 112 è stata una bambina di 7 anni, che grazie a quelle poche parole ha in un colpo solo salvato la donna e fatto arrestare l'uomo. Secondo quanto emerso, la piccola avrebbe sentito in tv, durante uno dei servizi su Giulia Cecchettin, che quello era il numero a cui fare riferimento per denunciare una violenza.

La telefonata al 112

I fatti risalgono a domenica 17 dicembre, siamo a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, nelle Marche. Il padre della coraggiosa bambina, un 39enne che lavora come operaio in una piccola ditta, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Quando i militari del nucleo radiomobile sono arrivati a casa hanno bloccato l'uomo, di origine nigeriana, in stato di agitazione: la moglie, 34 anni, era in stato di choc, con lividi sul volto. Come riporta Il Resto del Carlino, la vittima aveva già sporto denuncia contro il marito la mattina stessa dell'aggressione, approfittando della sua assenza.

Il caso Cecchettin

Secondo quanto riportato dai media locali, la bambina, che frequenta la seconda elementare ed è l'unica tra genitori e fratelli a parlare bene l'italiano, avrebbe sentito alla tv del numero da chiamare in caso di violenze durante uno dei servizi sul caso del femminicidio di Giulia Cecchettin.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA