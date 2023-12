Donna violentata in strada a Roma, arrestato un nigeriano: sarebbe lo stesso che stuprò una 19enne a Anzio

di Redazione web

La Polizia di Roma, in coordinamento con la Procura, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip), nei confronti di un 32enne nigeriano fortemente indiziato di violenza sessuale aggravata e rapina avvenute il 30 settembre 2022, nella zona della Garbatella.

Emergono prove che collegano il 32enne all'aggressione di una 19enne in un casolare ad Anzio il 12 maggio scorso. Questo risulta dagli accertamenti condotti dalla polizia, che hanno condotto all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo, già detenuto nel carcere di Velletri. La Squadra Mobile di Roma ha condotto approfondite indagini, evidenziando notevoli somiglianze nel modus operandi utilizzato nei due episodi. La ricostruzione di tali modalità è stata possibile anche grazie alla collaborazione preziosa delle vittime e alle perizie condotte dalla Polizia Scientifica, che hanno permesso di attribuire entrambi gli episodi all'indagato.

I fatti risalgono alla notte del 30 settembre del 2022 quando una donna di 40 anni stava trascorrendo una serata con degli amici in un locale della Garbatella.

