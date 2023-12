Tor Cervara, il pusher la minaccia e la violenta

di Mario Antoni

L'ha violentata nel palazzo occupato dello spaccio di Tor Cervara, alla periferia est di Roma, mentre comprava la droga. Dopo la denuncia della vittima, i carabinieri della stazione di Tor Sapienza, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 29 anni accusato del reato di violenza sessuale, aggravato dall'uso di armi. La vittima è una ragazza di 30 anni, che la mattina del 27 novembre scorso, aveva chiesto aiuto al 112 tramite una guardia giurata. La pattuglia dei carabinieri, una volta arrivata in via Costi, ha trovato la vittima a terra, dolorante e in stato confusionale. Degno del copione di un film dell'orrore in suo racconto, agli investigatori dell'Arma. La vittima della violenza, ha denunciato di essersi introdotta nel complesso per acquistare droga da un pusher che, dopo averle ceduto della cocaina, l'ha condotta in luogo appartato e, sotto la minaccia di un coltello puntato alla gola, l'ha costretta a un rapporto sessuale e poi è fuggito.

La ragazza è stata trasportata da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale policlinico Casilino dove è stato accertato dai medici lo stupro.

Mercoledì 6 Dicembre 2023

