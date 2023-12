Vanessa Ballan, il marito Nicola che perdonò il tradimento: la accompagnò a denunciare il suo assassino

Vanessa Ballan è stata uccisa sull'uscio di casa sua, una villetta bifamiliare nel trevigiano nel cui cortile, oggi, stride il contrasto tra i giochi alla rinfusa del figlio di 4 anni e le orchidee e fiocchi rossi messi per ricordare la mamma 27enne, incinta di tre mesi. A tre giorni dal femminicidio per il quale è stato fermato Bujar Fandaj, emerge il ritratto del marito di Vanessa, Nicola Scapinello, 28 anni, che una volta scoperto il tradimento da parte della moglie, l'amore di una vita, era stato capace non solo di perdonare ma anche di sostenere la compagna nella denuncia all'uomo che le ha tolto la vita.

Vanessa Ballan, la denuncia di stalking fu considerata "non urgente". Il pm su Bujar Fandaj: «Contesteremo premeditazione»