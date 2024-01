Vanessa Ballan, la furia omicida di Fandaj scatenata dalla gravidanza. E il killer ora vuole parlare: «Vi dico tutto»

Bujar Fandaj parlerà con i pm dell'omicidio di Vanessa Ballan. Il 41enne kosovaro, arrestato subito dopo aver ucciso la donna lo scorso 19 dicembre, era rimasto in silenzio fino a oggi. Quasi un mese dopo, l'uomo ha deciso di collaborare, come comunicato alle avvocate Chiara Mazzocato e Daria Bissoli. L'interrogatorio è stato fissato per il prossimo 30 gennaio. L'uomo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato.

La furia omicida scatenata dalla gravidanza

Continuano le indagini per ricostruire l'intera vicenda. Come riporta Il Gazzettino, sarà fondamentale risalire alla paternità del bambino che Vanessa portava in grembo. L'autopsia ha stabilito che la gestione fosse tra le 8 e le 10 settimane. Il concepimento sarebbe avvenuto quindi a ridosso del momento in cui la giovane ha denunciato il kosovaro. Tra le ipotesi più accreditate, c'è quella della gravidanza come "miccia" che ha fatto esplodere la furia omicidia di Fandaj.