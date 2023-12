Vanessa Ballan, il pm su Bujar Fandaj: «Contesteremo premeditazione». La sua denuncia fu considerata "non urgente"

Il procuratore capo di Treviso Marco Martani ha parlato con i giornalisti in mattinata dopo la cattura di Bujar Fandaj, il 41enne kosovaro accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne mamma di un bimbo di 4 anni (e incinta del secondo figlio) accoltellata a morte ieri nel trevigiano. Un altro femminicidio a poche settimane di distanza da quello di Giulia Cecchettin, arrivato in circostanze molto diverse ma il cui comune denominatore è sempre lo stesso: una donna vittima di un uomo che non si rassegnava ad essere respinto.

Le minacce di morte e il revenge porn: «Torna con me o mostro quel video»