Vanessa Ballan, il kosovaro è in carcere. Le minacce di morte e il revenge porn: «Torna con me o mostro quel video»

Un altro femminicidio in Veneto dopo quello di Giulia Cecchettin. Stavolta è toccato a Vanessa Ballan, 27 anni, giovane mamma di un bambino di 4 e incinta di pochi mesi: è stata accoltellata nella sua casa a Riese Pio X, nel trevigiano. Per l'omicidio è stato bloccato e condotto in carcere, dopo una fuga durata diverse ore, un 41enne kosovaro residente ad Altivole (Treviso), Bujar Fandaj.

