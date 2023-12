Vanessa Ballan, mamma incinta uccisa: aveva 26 anni. Caccia a un kosovaro, lei lo aveva denunciato per stalking

A poco più di un mese dal femminicidio di Giulia Cecchettin, il Veneto si trova a piangere un'altra donna uccisa violentemente, per mano di un killer che poi si è dato alla fuga. A morire è stata oggi una giovane mamma di 27 anni, Vanessa Ballan, trovata a terra colpita da almeno sette coltellate al torace davanti alla porta di casa, in una villetta a Spineda, piccola frazione del comune trevigiano di Riese Pio X. A ucciderla un uomo che lei aveva denunciato per stalking ad ottobre, un cittadino kosovaro di 41 anni, Bujar Fandaj, che abita in un comune vicino, e che ora è ricercato.