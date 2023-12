Vanessa Ballan, il dolore del fratello: «Un vuoto immenso. Facevi sembrare tutto semplice»

Il dolore per la perdita. Straziante il ricordo di Nicola Ballan per la sorella, Vanessa, la commessa di 26 anni di Riese, uccisa il 19 dicembre scorso a coltellate, con il feto che portava in grembo, da Bujar Fandaj 41enne kosovaro, poi arrestato. Nel primo pomeriggio di venerdì 29 dicembre a Castelfranco il funerale. «Sono diversi i momenti divertenti che ricordo insieme. Un episodio in particolare, e lo ricorderanno bene anche mamma e papà, è stato quando nel tagliare la carta con le forbici arrivasti al mio povero indice. Ancora oggi porto il tuo segno. Crescendo, hai praticato qualche sport, tra cui la pallavolo, ed eri solita dopo la scuola, finiti i compiti, guardare qualche programma in Tv. Insomma, eri una ragazza normale, ma senza farti mancare le risate con gli amici durante le merende pomeridiane». Inizia così il ricordo del fratello di Vanessa Ballan.