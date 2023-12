Ragazzina denuncia stupro, vessata dai fratelli: «Ti devi suicidare». La visita psichiatrica per farla passare per pazza

Aveva vissuto l'incubo di uno stupro, ma i suoi familiari anziché aiutarla l'avrebbero vessata, invitandola al suicidio e cercando di farla passare per incapace di intendere e di volere e invalidare così le sue accuse. La terribile vicenda arriva dalla Calabria, dove quattro persone sono state arrestate in mattinata dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Palmi, coadiuvato da personale dell’Upgsp della Questura di Reggio Calabria.

Si tratta di due donne e due uomini, familiari della giovane vittima, finiti agli arresti domiciliari per i reati di violenza o minaccia per costringere a commettere reato ed intralcio alla giustizia, commessi in concorso tra loro. Sono il fratello, la sorella e i rispettivi partner della vittima del presunto stupro, che erano contrari alla sua scelta di denunciare la violenza sessuale.