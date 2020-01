Emiliano, trovato morto dai familiari in una stalla: il 23enne era uno degli eroi del sisma di Amatrice

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 16:21

Così è stato trovatoun ragazzo di appenadeceduto, come riportato dalle autorità, perEmiliano, lavorava comeinsieme alla sua famiglia, e, come tanti altri del suo paese era riuscito a salvarsi dal terribile sisma del 2016, durante il quale aveva aiutato i soccorritori nelle opere di salvataggio.Il 23enne, conosciuto da tutti come "Memi", viveva nella frazione di Santa Giusta, ad Amatrice, insieme ai suoi familiari. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieiri avrebbe avuto un malore mentre accudiva i bovini all'interno della stalla, dove è stato trovato privo di vita dai suoi cari. Purtroppo a nulla è servito l'intervento dei sanitari giunti sul posto che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.La morte di Emiliano ha sconvolto l'intera comunità, già segnata dal dramma del sisma. Decine di persone lo hanno ricordato con messaggi di cordoglio su Facebook e le istituzioni si sono strette intorno al dolore di tutta la famiglia. Tra chi lo ha salutato per l'ultima volta anche l'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che ha sottolineato come Emiliano, insieme ad altri, sia stato uno degli erori del sisma: «Sei stato uno dei tanti eroi silenziosi che la mattina del 24 Agosto ha messo a rischio la sua vita per aiutare la nostra comunità».