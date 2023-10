Elisa, 34 anni, travolta e uccisa dal treno al passaggio a livello. Il gip: nessun colpevole

di Redazione web

Il gip di Lodi ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Lodi relativamente alla morte di Elisa Conzadori, la 34enne di Pizzighettone (Cremona) che la mattina di Ferragosto del 2020 fu investita da un treno mentre attraversava, a bordo della sua auto, il passaggio a livello di Maleo di via Case Campagna. Non è stata accolta l'opposizione dei familiari, già disperati per la perdita della loro figlia, che tra l'altro avevano trovato nei mesi scorsi altri due testimoni oculari della tragedia, in aggiunta ai primi tre già individuati dagli inquirenti.

Morto in bici da corsa, travolto e ucciso da un'auto pirata mentre si allenava: il dramma davanti all'amica

Un testimone vide alzarsi la sbarra del passaggio a livello

Uno di loro in particolare ha sempre sostenuto di aver visto nitidamente alzarsi una delle sbarre del passaggio a livello mentre l'auto della 34enne arrivava da Codogno, nonostante il treno Milano - Mantova fosse già a breve distanza, in marcia a 100 chilometri orari.

Chi era indagato

Erano indagati quattro tecnici di Reti ferroviarie italiane, per ipotesi di concorso in omicidio colposo. Nei giorni precedenti l'incidente Rfi aveva avviato la sostituzione completa dei sistemi del passaggio a livello, predisponendo un nuovo impianto che però non aveva ancora sostituito quello preesistente, di cui in precedenza diversi cittadini avevano segnalato malfunzionamenti, e ancora in funzione al momento della tragedia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA