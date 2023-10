Morto in bici da corsa, travolto e ucciso da un'auto pirata mentre si allenava: il dramma davanti all'amica

di Redazione web

Travolto e ucciso in bicicletta mentre percorreva via Nettuno, in zona Olmobello, a Cisterna di Latina. La vittima è un ciclista di 46 anni di Nettuno. Alle 16,50 di oggi stava percorrendo la strada per tornare a Nettuno, insieme a un'amica che procedeva su un'altra bicicletta, quando è stato travolto da un'auto bianca.

L'uomo è morto sul colpo, mentre il conducente non si è fermato per prestare soccorso. Ora è ricercato dalla polizia locale che potrebbe aver già identificato il mezzo grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

La dinamica dell'incidente mortale

L’incidente si è verificato in via Nettuno, per il ciclista, classe 1977 e residente a Nettuno, non c’è stato scampo, l’impatto frontale con una Volkswagen bianca che proseguiva nel senso di marcia opposto è stato devastante.

Un allenamento interrotto dalla Volkswagen che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto. L’auto ha sorpassato un furgone invadendo la corsia opposta, travolgendo mortalmente il 46enne. Chi era alla guida dell’auto, non si è fermato, dandosi alla fuga.

