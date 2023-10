Pordenone, si stacca il finestrino dal bus in corsa: terrore sul pullman degli studenti

di Redazione web

Momenti di paura l’altra mattina in via Gabelli a Pordenone. Uno dei finestrini posteriori del bus a due piani dell’Atap della linea P23 diretto a Brugnera è caduto sulla strada mentre il mezzo stava procedendo. Il vetro di notevoli dimensioni perchè si trattava di uno di quelli laterali è precipitato ed è finito sull’asfalto all'altezza di Porcia. Fortunatamente in quel momento non transitavano altre automobili, nè c’erano persone in bicicletta o in moto a fianco del mezzo.

L'allarme dell'autista

L'autista ha fermato immediatamente il mezzo e, come riporta il Gazzettino, ha chiamato la centrale dell'Atap che ha fatto partire un altro autobus che ha carica i 70 ragazzi, Saranno le telecamere di sorveglianza della corriere a far luce su quanto accaduto. L'ipotesi più probabile, al momento, è che siano stati i passeggeri a fare pressione sul vetro che poi è caduto dall'esterno, in quanto non era mai accaduto un caso del genere con un finestrino staccato dai supporti. Fortunatamente nessuno si è fatto male.

