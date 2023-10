Mestre, l'autopsia sull'autista del bus: l'arresto cardiaco, accertamenti di natura istologica e tossicologica

È una verità in gran parte ancora da scrivere quella sull'incidente del pullman di turisti a Mestre. Dal Procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, è giunto un altro mezzo rinvio sulle risposte attese per stabilire la causa dell'incidente, in un primo tempo ipotizzata nel possibile malore dell'autista, tra i 21 deceduti.

Il bus da Venezia diretto al campeggio Hu di Marghera era finito giù dal cavalcavia in centro a Mestre dopo aver strisciato a lungo contro il guardrail del ponte. Il mezzo si era parzialmente incendiato. A bordo c'erano solo turisti stranieri, in vacanza a Venezia.