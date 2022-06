Elicottero disperso nel Modenese: a bordo sette persone Foto

Era partito da Lucca stamani per raggungere il Trevigiano. Ma in Veneto l'elicottero con sopra sei persone non è mai arrivato. Lo stanno cercando da ore sull'Appennino, al confine tra le province di Modena e Lucca. Secondo quanto si apprende l'elicottero sarebbe partito in mattinata dalla zona di Lucca con sette persone a bordo. L'ultima segnalazione che si ha lo collocherebbe nel territorio sopra le montagne del Modenese, vicino al confine con la Toscana. A bordo ci sarebbero 6 passeggeri stranieri (due libanesi e 4 turchi) e un pilota italiano. Sono in campo vigili del fuoco e soccorso alpino.

Cosa è successo

L'elicottero (fotografato 3 giorni fa nello scatto pubblicato sopra), da quanto appreso, era decollato alle 9.30, con sette persone a bordo, dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano. Lo confermano fonti della Roto Cart, azienda specializzata nella produzione di carta per usi domestici, perchè il velivolo da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer in azienda. A bordo dell'elicottero, secondo il titolare della Roto Cart Giuliano Gelain, c'erano 4 cittadini turchi e due libanesi, oltre al pilota. Il velivolo faceva la spola due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio, per portare i compratori in azienda a Castelminio di Resana, dove sarebbe dovuto arrivare alle 10.30. «Sono convinto che non si sia schiantato - dice Gelain all'Ansa - altrimenti, secondo i tecnici, sarebbe partito un segnale di allarme, che noi non abbiamo mai ricevuto».

Il velivolo sarebbe un Agusta Koala e, secondo quanto ricostruito dalla Prefettura di Modena, è stato rilevato l'ultima volta dai sistemi radar nella zona di Pievepelago, comune sull'Appennino emiliano a pochi chilometri dal confine con la Toscana. L'allarme è stato lanciato solo dopo diverse ore dalla partenza dall'azienda che aveva noleggiato l'elicottero per il trasporto di propri clienti. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco di Lucca e Modena che stanno perlustrando la zona appenninica al confine tra le province di Lucca e Modena e in particolare battuta la zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe. Questa mattina nella zona di San Pellegrino in Alpe, al confine tra le province di Modena e Lucca, è imperversato il maltempo. Dal luogo riferiscono che il crinale è stato investito da una tempesta di pioggia, fulmini e grandine.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 22:27

