Torino, trovati i resti dell'aereo scomparso: i soccorritori cercano di recuperare il corpo del 79enne pilota americano

Rinvenuto l'aereo scomparso da venerdì in provincia di Torino. La carcassa del Cirrus è stata individuata sul Col Santo Stefano, nelle Valli di Lanzo sopra Groscavallo.

Il piccolo aereo da turismo monomotore ad ala bassa era scomparso venerdì scorso mentre sorvolava Ceresole Reale. Il velivolo, con a bordo il solo pilota, un ex militare Usa, l'ottantenne Dennis Craig, si è schiantato in quota dopo essere decollato da Levaldigi, nel Cuneese, per raggiungere Ginevra. I soccorritori tenteranno ora di raggiungerlo.

L'elicottero del 34esimo Gruppo Aves Venaria era decollato in mattinata da Ceresole con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino. Le ricerche sono iniziate dal punto in cui i radar, venerdì mattina, avevano perso il contatto con il monomotore e si sono estese a tutta la zona delle Levanne.

