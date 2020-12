Stretta di Natale, oggi si decide sulle nuove regole: ecco quando parlerà Conte

Oggi si deciderà il Natale degli italiani. La stretta annunciata dal Governo per le festività natalizie arriverà nella serata di oggi e verrà spiegato come ci si potrà muovere, quali saranno le zone rosse, le deroghe e come si potrà festeggiare in famiglia il Natale.

La decisione verrà presa probabilmente durante il Consiglio dei Ministri convocato per le 18 e l'ipotesi più probabile è quella di un nuovo Dpcm con norme ancora da decidere e che per ora non sono chiare. Da questa mattina è in corso il confronto tra Conte e i capidelegazione al governo, a cui partecipano il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Ci sarà un confronto con le Regioni alla fine del quale verrà fatto il Consiglio che approverà la decisione finale sulle restrizioni per il Natale.

Prima di una decisione definitiva, inoltre, si dovrebbe attendere la pubblicazione del report settimanale dell’Istituto superiore di sanità, il monitoraggio sulla situazione epidemiologica di tutte le Regioni italiane. La decisione dovrebbe avvenire nel pomeriggio, come ogni settimana. Non è escluso che il premier Giuseppe Conte convochi una conferenza stampa in cui spiegherà agli italiani il nuovo Dpcm, la conferenza potrebbe arrivare intorno alle 20, anche se per ora non si ha nessuna conferma ufficiale.

