Donna trovata morta sulla spiaggia di Cesenatico, le indagini: «Non sappiamo se sia affogata nell'alluvione»

Nell'Emilia-Romagna sconvolta dal maltempo, una donna è stata trovata morta oggi sulla spiaggia di Zadina, sul litorale nord, di Cesenatico. La conferma è arrivata dal sindaco Matteo Gozzoli, ma sul ritrovamento sono in corso le indagini dei carabinieri: non è detto che sia una morte da affogamento, perché il corpo era in spiaggia.

Donna morta trovata in spiaggia a Cesenatico

Il corpo è stato ritrovato sulla spiaggia di Zadina, il posto più periferico di Cesenatico, verso Nord. Non è ancora chiaro se la morte possa essere messa o meno in relazione con l'alluvione di queste ore.

Maltempo, situazione critica

«La situazione è molto critica, chiedo a tutti la massima collaborazione e di evitare di camminare lungo i torrenti». Lo afferma, su Fb, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Il primo cittadino ha spiegato che «c'è stata una piena importante del Pisciatello, è stata disposta l'evacuazione volontaria delle case lungo il Pisciatello ed è stato individuato il polo scolastico Villa Marini come punto di raccolta delle famiglie».

