Maltempo a Faenza, la testimonianza: «Acqua salita in 10 minuti». Le angoscianti urla dei cittadini: «Aiuto, siamo qui» VIDEO

Notte di paura e di soccorsi a Faenza (Ravenna), una delle città più colpite dall'alluvione dopo l'esondazione del Lamone. In città ci sono persone che cercano aiuto dai tetti e sono in corso i soccorsi. In alcune strade l'acqua ha ormai superato i primi piani delle case. In molte zone della città non c'è la corrente elettrica e le linee telefoniche sono intasate. La situazione è drammatica: come dimostrano le immagini pubblicate sui social durante la notte. In un video pubblicato su Twitter si sentono chiaramente le grida di cittadini intrappolati in casa che cercano di richiamare l'attenzione dei soccorritori: «Aiuto, siamo qui».

«Da quando hanno dato l'allarme, verso le 21, l'acqua è arrivata in dieci minuti. È salita fin quasi al primo piano in un attimo». È il racconto della notte da incubo di una giovane donna di Faenza, che risiede nella zona delle vecchie mura, a circa trecento metri dal fiume Lamone che è esondato. «Una mia vicina era sola in casa con quattro figli piccoli, chiamava i soccorsi e non arrivava nessuno.

Danni incalcolabili

Nelle strade del centro cittadino molte attività sono chiuse, l'unico suono è quello degli elicotteri dei vigili del fuoco che sorvolano l'area, gli unici colori nel grigio del fango che ricopre molte strade sono le sirene dei mezzi di soccorso. L'acqua si è fermata a un centinaio di metri da piazza del Popolo, il cuore della città. «Adesso sta calando, il picco è stato questa notte verso le 3 - racconta un passante - ci sono case completamente allagate». L'esondazione del Lamone, diversamente da quanto avvenuto agli inizi di maggio, questa volta si è diretta anche verso la riva sinistra del fiume, quindi verso il centro cittadino. I danni sono incalcolabili.

