Meteo, il maltempo continua: ciclone nel weekend con temporali e freddo. Ma c'è anche una tregua

Le previsioni meteo per i prossimi giorni (e settimane) non sono confortanti. Ormai non ci sono più grandi chance che la situazione possa mutare a favore di condizioni più stabili. Questo è ciò che accadrà secondo gli esperti di 3BMeteo. Durante il weekend 20-21 maggio il Mediterraneo sarà ancora ostaggio di una vasta zona depressionaria che si avvarrà di almeno tre minimi ciclonici, uno tra l'Africa nord occidentale e la Spagna, un altro sulla Turchia e un terzo, probabilmente il più attivo di tutti, proprio sull'Italia.

Maltempo, il ciclone nel weekend

La Penisola sarà avvolta da una circolazione depressionaria che porterà molti temporali, anche di forte intensità. Al momento e secondo il modello europeo la giornata di sabato vedrà un'instabilità diffusa con frequenti rovesci e temporali più diffusi nelle ore centrali della giornata tra la Sardegna, le regioni nord occidentali, le zone interne del Centro soprattutto dell'area tirrenica e parte del Sud. Anche la giornata di domenica potrebbe vedere diffuse situazioni di instabilità soprattutto nelle ore centrali e in particolare sui settori occidentali della Penisola, quindi Nordovest, Isole maggiori e fascia tirrenica. Il contesto termico sarebbe caratterizzato da temperature nel complesso fresche e localmente sotto media soprattutto dove pioverà. Aggiungere dettagli sarebbe alquanto inutile visto che quasi sicuramente la localizzazione dei fenomeni andrà incontro a delle variazioni.

La tregua

Una breve tregua è prevista per la giornata di giovedì, quando il ciclone tunisino attualmente sull'Italia si allontanerà verso i Balcani con l’attenuazione delle piogge e anche qualche occhio di sole.

