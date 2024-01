Donna travolta e uccisa da un treno: orrore a Senigallia, sulla dinamica è ancora mistero

di Redazione web

Dramma a Senigallia (Ancona) dove una donna è morta dopo essere stata investita da un treno nei pressi della stazione ferroviaria. È accaduto nella tarda mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti l'autorità giudiziaria e la Polfer per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Donna investita da un treno

L'identificazione della donna è ancora in corso e non è chiara la dinamica dell'accaduto. La circolazione dei treni sulla linea adriatica, si legge sul sito web di Trenitalia, permane rallentata e i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Sono attive corse con bus per i collegamenti regionali tra Rimini e Ancona e Pesaro e Ancona.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 14:54

