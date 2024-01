Donna cade dal settimo piano e muore: il corpo precipita tra la folla nella via dello shopping di Pescara. Choc tra i passanti

di Redazione web

Una donna di circa 50 anni è morta dopo essere precipitata dal settimo piano: il corpo è caduto sulle biciclette parcheggiate, davanti alle vetrine dei negozi della centralissima via Nicola Fabrizi, la strada dello shopping del Pescara.

I soccorsi

Per la donna non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Il corpo è stato coperto pietosamente con un lenzuolo bianco in attesa dei rilievi e del nulla osta del magistrato per la rimozione.

Sul posto la polizia che sta indagano sulla dinamica di quanto accaduto.

Lo choc dei passanti

Sotto choc i passanti, alcuni hanno assistito dalla caduta tra la folla, altri alle drammatiche operazioni di soccorso.

