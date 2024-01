Papà separato getta la figlia di 5 anni dal terrazzo, poi si butta anche lui

di Redazione web

CINTO CAOMAGGIORE - Tragedia della follia questa notte a Cinto Caomaggiore: un papà poco prima di mezzanotte ha lanciato la sua piccola di 5 anni giù dal terrazzo e poi ha tentato di uccidersi, lanciandosi anche lui. I tonfi hanno svegliato i vicini di casa in via Tieplo che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze da Portogruaro e Caorle: la piccola è stata ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con l'elicottero con un codice rosso per l'importante trauma cranico. Il padre, invece, è rimasto praticamente illeso. Sul posto anche i carabinieri che, dalle prime informazioni, lo avrebbero arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Presenti anche i vigili del fuoco di Portogruaro per l'apertura della porta di casa, perché in un primo momento si pensava che dentro la casa ci fosse qualcun altro. L'uomo era separato dalla moglie e aveva in affidamento in questi giorni di Natale la bambina.

+++ notizia in aggiornamento +++

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 09:33

