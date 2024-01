Bimba lanciata dal terrazzo dal papà, i vicini: «Abbiamo visto il corpicino a terra e l'uomo in fuga»

«Mio fratello si è affacciato è ha visto il corpo della bimba a terra e il papà, indenne, che ha crcato di scappare». È il racconto di una delle vicine di casa dell'uomo che ha buttato la figlia di 5 anni dal terrazzo del primo piano prima di tentare il suicidio a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia.

«Quando ci siamo affacciati, dopo aver udito dei tonfi fragorosi, l'uomo camminava nel giardino e pronunciava frasi sconnesse: non sembrava essere presente a se stesso, ma non pareva nemmeno ferito dopo la caduta», hanno riferito ai carabinieri della Compagnia di Portogruaro altri vicini di casa dell'uomo.

La piccola è sempre rimasta cosciente ed è stata trasferita d'urgenza, con l'ambulanza, all'ospedale, di Treviso. L'elisoccorso notturno era infatti inutilizzabile, a causa della nebbia fitta. Le sue condizioni sono in progressivo miglioramento e non sarebbe in pericolo di vita.

video di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA