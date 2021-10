Discoteche, la riapertura si complica. Fedriga: «Con la capienza al 35% è impossibile»

Si complica la riapertura delle discoteche, decisa dal Cts ieri ma con la capienza massima del 35%. Il parere degli esperti del Comitato tecnico scientifico non convince il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che boccia senza appello l'idea: «Penso sia utile fare un ragionamento approfondito per ipotizzare un ampliamento: lo dico perché le discoteche con la capienza del 35% non aprono, perché è antieconomico».

«Forse è meglio far andare le persone dentro una discoteca con il Green Pass - ha osservato Fedriga a margine di un incontro a Trieste - rispetto a farle andare in locali che fanno la medesima attività e non ci sono controlli né Green pass. Lo dico anche per la sicurezza sanitaria». Già ieri erano arrivate le lamentele dei gestori delle discoteche, che avevano espresso parere negativo sul limite della capienza.

Domani il decreto per le capienze

In arrivo il decreto per aumentare le capienze nei luoghi della cultura e negli stadi: secondo quanto si apprende il provvedimento dovrebbe arrivare domani, nel pomeriggio, forse per le 17, sul tavolo del Consiglio dei ministri.

