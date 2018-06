I sospetti purtroppo sono confermati: è di Davide Maran il cadavere trovato martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana, in Slovenia, dove lo studente italiano si trovava per un master post laurea. Maran, 26 anni, originario di Cento (Ferrara), era scomparso il 25 marzo. A dare notizia dell'identificazione del corpo è la polizia nella capitale slovena. L'autopsia disposta dal giudice ha confermato che non ci sono tracce di violenza sul cadavere.

Sabato 23 Giugno 2018

