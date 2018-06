Davide Maran, scomparso in Slovenia: trovato un cadavere in un fiume, potrebbe essere lui

Davide era in Slovenia per motivi di studio e viveva, temporaneamente, in un ostello: fu visto l'ultima volta all'alba di domenica 25 marzo n via Kersnikova, a Lubiana, con addosso una giacca verde scuro, un berretto di lana nero e scarpe marroni. Ad aprile la polizia aveva lanciato un appello per la ricerca di due persone che portavano a spasso un cane nella stessa zona dove Maran era stato visto nei filmati delle telecamere di sicurezza.Gli inquirenti hanno reso noto di non poter confermare l'identità del cadavere: sono stati ordinati comunque un'autopsia giudiziaria, per verificare se il corpo ha subìto violenze, e un'analisi del DNA. Presto dunque sapremo se il cadavere trovato è quello di Davide o se si tratta di un falso allarme e il giovane è ancora vivo, come sperano la famiglia e gli amici del 26enne.