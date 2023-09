Davide, paralizzato da 20 anni dopo un tuffo, sceglie di morire in Svizzera. «Vivere è un diritto, non un obbligo»

di Redazione web

Davide Macciocco, 40 anni, una vita trascorsa a Termoli, voleva morire a Zurigo, dove era nato il 16 luglio 1983. E lo ha fatto. Ha deciso di andarsene con il suicidio assistito oggi, 15 settembre. Una scelta difficile, maturata in anni. La sua vita cambia il 5 luglio 2003, quando ha 20 anni.

Cosa è successo a Davide il 3 luglio 2003

Erano le 6 del mattino e si trovava in spiaggia con amici. Prima di rientrare a casa dopo una notte in discoteca il gruppo decise di raggiungere il mare; Davide volle fare un ultimo tuffo dal trabucco, una di quelle antiche macchine da pesca che costellano il litorale abruzzese e molisano. Da 6 metri d'altezza, con l'acqua profonda un metro e mezzo, Davide batté la testa, fratturandosi due vertebre cervicali.

Il risveglio avvenne in ospedale a Termoli, poi il trasferimento in elicottero a Pescara e da lì il ricovero nell'istituto di Montecatone.

Le parole di Davide Macciocco nel suo testamento

Venti anni di fisioterapia, poi la decisione di dire basta alla sofferenza. «Io vado via in totale serenità e sognando. Non ricordatevi di me per questo gesto, ma per come mi avete conosciuto. Il dolore non è quello che dici, è quello che taci purtroppo. La vita è un diritto, non un obbligo. Ciò che conta è vivere con dignità, con decoro e senza paura. Il mio futuro non sarebbe vita, ma sopravvivenza fatta anche di solitudine e di dolori fisicamente intollerabili» scrive nel suo testamento pubblicato sui social.

Il mio ultimo viaggio Per ironia della sorte il mio ultimo viaggio mi porta a morire lì dove sono nato, Zurigo 16... Pubblicato da Davide Macciocco su Venerdì 15 settembre 2023

«La presi abbastanza bene all'inizio, poi mi resi conto che di punto in bianco ero paralizzato dal collo in giù, su una sedia a rotelle, senza muovere né braccia né gambe e neanche un dito.

Nelle sue ultime volontà Davide precisa: «Questa lettera è rivolta anche alle istituzioni italiane affinché non venga preso nessun provvedimento giudiziario nei confronti di chi mi ha semplicemente accompagnato, o meglio dato un passaggio. Se c'è qualcuno da giudicare, quelli sono i politici e il fatto che trovino difficile legiferare sulla morte volontaria assistita».

Ai genitori, parenti e tanti amici dice: «Non piangete perché vi ho lasciati, sorridete poiché mi avete conosciuto e vissuto. Sto per affrontare il mio ultimo viaggio. Forse dopo la morte sarai ciò che eri prima della tua nascita. Forse solo assenza di esistenza o forse un'altra grande avventura. Per me tutto molto improbabile, ma possibile. Io vado via in totale serenità e sognando. Ciao, ciao».

La vita di Davide dopo l'incidente

Davide Macciocco si è dato da fare nonostante tutto. «In questi anni non sono stato con le mani in mano. Dal 2018 sono diventato agente sportivo di due network. Il mio corpo era bloccato, ma la mia mente correva. Con il passare degli anni, però, la vita è andata peggiorando moralmente e fisicamente senza cercare mai di far pesare questo ad altri. L'uomo è fatto per dominare la vita, non per esserne schiavo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 20:53

