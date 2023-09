Galliani, 'denuncia' social di Cappato prima del voto: «Astucci del Monza in regalo ai bambini delle elementari davanti alla scuola»

di redazione web

Si avvicinano le elezioni suppletive per il Senato e iniziano le prime polemiche: Marco Cappato, che il prossimo 22 e 23 ottobre contenderà ad Adriano Galliani il seggio che apparteneva a Silvio Berlusconi, denuncia sui social la condotta del suo avversario, "reo" di aver distribuito insieme al sindaco di Monza Paolo Pilotto astucci con i colori del Monza Calcio ai bambini dell elementari. Il fatto è avvenuto davanti la scuola elementare Raiberti: strette di mano, qualche "Forza Monza" e momenti Amarcord per l'amministratore delegato della squadra cittadina.

I retroscena

La strada, per Cappato, si è rivelata da subito in salita: l'attivista ha da sempre rivendicato lo scarso appoggio ricevuto dagli ambienti progressisti, che non hanno manifestato alcun tipo di sostegno nei suoi riguardi.

Cappato ha faticosamente raccolto le firme necessarie per potersi candidare, per poi utilizzare il suo profilo sul social "X" per innescare la polemica con l'altro candidato, che sta conducendo una campagna elettorale all'insegna della mediaticità.

Ed eccoli qui: il Presidente del Monza Calcio e candidato alle elezioni suppletive di ottobre, Adriano Galliani, e il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto, che insieme distribuiscono astucci a scuola. pic.twitter.com/rkB5j9V6Rw — Marco Cappato (@marcocappato) September 11, 2023

Il ruolo del PD

Ma l'obiettivo di Cappato non è solo Adriano Galliani: nel post precedente, infatti, l'esponente politico ha riservato qualche "frecciatina" anche al Partito Democratico.

Da un lato, quindi, Cappato sottolinea l'assenza degli esponenti dem; dall'altro, tenta di non chiudere definitivamente la porta ad una eventuale intesa nel prossimo futuro.

Al momento, Galliani non ha ancora risposto all'invettiva di Cappato; sicuramente, però, questa campagna elettorale riserverà ancora delle sorprese.

