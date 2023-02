Malore improvviso durante lo spoglio delle primarie Pd: Daniele si accascia e muore al seggio

Dramma durante le primarie Pd. Elly Schlein ha fatto le condoglianze alla famiglia durante il discorso pronunciato dopo la vittoria alle primarie. Daniele Nucera infatti, è morto per un malore improvviso mentre scrutava in un seggio di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria le schede per l'elezione del segretario (o della segretaria) del Pd.

Elly Schlein, chi è il nuovo segretario Pd. Prima donna alla guida del Partito Democratico

Elly Schlein segretaria del Pd: «Saremo un problema per Meloni». Bonaccini battuto

Malore allo spoglio, morto scrutatore

«La vita è piena di dolori e amarezze e a ben vedere i momenti di felicità vera sono rari. Ieri è stata una giornata particolarmente triste per la nostra comunità: l'Ing. Daniele Nucera, marito dell'Assessore Carolina, è andato avanti . Attoniti e commossi ci uniamo al dolore dei familiari tutti». Così su Facebook Tommaso Iaria, sindaco di Condofuri (Reggio Calabria), dopo la morte di Nucera. «Resterà indelebile nei nostri cuori, caro Daniele - aggiunge il sindaco -, il ricordo dei momenti più belli trascorsi con Te a fare progetti e 'analisì alla fine dei quali arrivava, immancabile, la Tua chiosa finale dominata da un sorriso contagioso capace di smorzare tensioni e inquietudini. Per sempre con noi! Rip».

Il tweet di Enrico Letta

«Ci stringiamo intorno alla famiglia di Daniele Nucera che oggi si è spento per un improvviso malore mentre svolgeva le funzioni di scrutatore in un seggio di Reggio Calabria», ha scritto su Twitter il segretario uscente del Pd Enrico Letta. Anche la presidente del Comitato costituente del Pd, Silvia Roggiani, ha ricordato Nucera. Seguita dai vertici del Pd di Reggio Calabria e della provincia che hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Nucera: «Le primarie odierne sono state una grande prova di democrazia purtroppo funestata dalla tragedia che colpisce l'intera comunità democratica. Alla famiglia di Daniele Nucera giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il Partito Democratico reggino e calabrese».

Ci stringiamo attorno alla famiglia di Daniele Nucera, che oggi si è spento per un improvviso malore mentre svolgeva le funzioni di scrutatore in un seggio di Reggio Calabria. #Primarie — Enrico Letta (@EnricoLetta) February 26, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA