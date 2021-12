Covid, contagi senza freni in Veneto: sfiorati i 4mila casi in un solo giorno

Crescita senza freno dei contagi Covid in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si sono sfiorati i 4.000 nuovi positivi (3.993), che fanno raggiungere un totale di 544.688 dall'inizio della pandemia. Forte aumento anche dei decessi in un solo giorno, 15, per un totale di 12.042 vittime, riferisce il bollettino della Regione.

Numeri preoccupanti, che tuttavia potrebbero risentire di un riequilibrio dei conteggi (ieri i casi erano stati 1.928) dopo un rallentamento dei tracciamenti nella giornata festiva dell'8 dicembre. Crescono i soggetti positivi e in isolamento: sono 45.809 (+ 2.190). I dati della situazione ospedaliera riflettono il peggioramento della situazione. I malati Covid ricoverati nei reparti medici sono 852 (+55), mentre scendono di poco i posti letto occupati nelle terapie intensive 130 (-2).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Dicembre 2021, 13:16

