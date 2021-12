Covid, quali Regioni passano in zona gialla? Calabria e Trento al limite, gli ultimi dati

Quali Regioni passano in zona gialla e quali restano in zona bianca, dopo gli ultimi dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute sulla pandemia di Covid-19? Dagli ultimi dati, le Regioni e Province autonome più a rischio sarebbero due: la Calabria e la provincia di Trento, stando a quanto emerge dalla tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio del cabina di regia che si è riunita questa mattina.

La Calabria è a forte rischio di passare dalla zona bianca a quella gialla: i valori dell'occupazione dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva risultato oltre il limite del 15% e del 10% previsti per far scattare il passaggio di colore. La Calabria ha fatto registrare 16,8% e 11,8% rispettivamente, con un'incidenza settimanale a 119 casi su 100mila.

La Calabria seguirebbe il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Bolzano già in zona gialla. La provincia autonoma di Trento, con 14,9% di occupazione per l'area medica e e 16,7% per le terapia intensiva è ad un soffio dalla zona gialla. Ci sono altre regioni e province autonome che superano il parametro limite per le terapie intensive: Liguria, Marche e Veneto.

