Covid, la mappa europea Ecdc: dalla Toscana alla Puglia, sette Regioni italiane in rosso scuro

Dalla mappa epidemiologica d'Europa aggiornata dall'Ecdc brutte notizie per il nostro Paese: in Italia restano infatti 7 le regioni in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid-19, nella mappa del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Cambia però l'elenco: a colorarsi di rosso scuro questa settimana è la Toscana, che si va ad aggiungere a Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia.

Leggi anche > Cinque Regioni in arancione, Sardegna passa in zona rossa. L'Iss: «Rt a 0,92»

Le Marche e le province autonome di Trento e Bolzano tornano rosse, abbandonando il rosso scuro. E si colora di rosso questa settimana anche la Sardegna che per diverso tempo è stata arancione, colore che contraddistingue un livello più basso di rischio. Anche il resto dell'Italia è rossa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA