Cinque Regioni tornano in arancione, Sardegna passa in zona rossa. L'Iss: «Rt a 0,92, anche incidenza in calo»

Ancora in calo il valore dell'indice Rt di contagio, che la scorsa settimana era a 0,98 e oggi risulta invece di 0,92. Lo si apprende dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, che sarà diffuso oggi: è il dato più significativo riguardo la situazione legata alla pandemia di Covid, insieme all'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che arriva a 185 dai 232 della settimana scorsa.

Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto si apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 12:02

