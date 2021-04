Covid in Italia, il bollettino di giovedì 1° aprile: i dati completi alle 17. In Puglia record di contagi

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 1 aprile del Ministero della Salute: i dati completi dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre i contagi sembrano aver fermato la salita, con un numero però ancora troppo alto di morti ogni giorno (ieri 467), nella prossima settimana solo la Campania potrebbe tornare in zona arancione, mentre Veneto e Provincia di Trento dovranno aspettare almeno un'altra settimana. Quanto al resto d'Italia, chi è in zona rossa ci resterà probabilmente almeno fino al 20 aprile.

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi numeri su contagi e decessi. In Veneto i nuovi positivi di oggi sono 1.633 con 28 morti, mentre in Toscana si registrano 1.631 casi e 32 decessi. In Puglia i nuovi casi sono invece 2.369, con 36 morti, dato che segna il nuovo record dall'inizio della pandemia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 16:18

