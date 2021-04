Vaccino Pfizer, quanto dura l'immunità: «Altamente efficace per almeno 6 mesi»

Il vaccino anti Covid di Pfizer e BioNTech è altamente efficace fino a sei mesi dopo la seconda dose, e funziona anche contro la variante sudafricana. I risultati, pubblicati oggi, sono emersi dal monitoraggio dei volontari vaccinati in fase avanzata e confermano che il vaccino ha funzionato efficacemente contro la variante identificata per la prima volta in Sud Africa.

La nuova analisi ha riguardato 46.307 persone, di cui circa 800 in Sud Africa. Le due società hanno affermato di non aver riscontrato finora seri problemi di sicurezza. «È un passo importante per confermare ulteriormente la forte efficacia e i buoni dati sulla sicurezza che abbiamo visto finora», ha affermato Ugur Sahin, amministratore delegato di BioNTech. L'ad di Pfizer Albert Bourla ha aggiunto che i risultati forniscono «ulteriore fiducia nell'efficacia complessiva del vaccino».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 15:11

