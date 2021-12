Bollettino Covid di Natale: impennata di contagi in Veneto, Puglia, Lazio e Campania

Covid in Italia, il bollettino di Natale. Dopo il boom di contagi degli ultimi giorni, con il dato record di 50.599 nuovi positivi su poco meno di un milione di tamponi (tasso di positività poco oltre il 5%), c'è attesa per i dati di oggi, che vedranno certamente numeri simili a ieri, almeno di test effettuati. Dai singoli bollettini già resi noti dalle Regioni, emergono dati ancora altissimi sui contagi, ma meno preoccupanti per quanto riguarda i ricoveri e i decessi.

Covid Lazio, il bollettino di Natale: 4.171 casi (la metà a Roma) ma solo 4 morti

I bollettini regionali, dal Lazio a Veneto e Puglia

Nel Lazio i nuovi positivi di oggi sono 4.171 (la metà a Roma, 2.047) su un totale di oltre 102mila tamponi, con un aumento di 26 ricoverati nei reparti ordinari (totale 947) e di 3 malati in rianimazione (totale 129). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 4. Numeri simili in Campania, dove su 77mila tamponi i casi sono 4.837, con 9 morti (di cui 3 dei giorni scorsi): i malati in terapia intensiva scendono a 31 (-1), crescono invece i ricoverati con sintomi (495, 38 in più del giorno precedente).

Cresce la curva del contagio in Emilia Romagna, con 3.551 nuovi positivi su 42mila tamponi: stabili i ricoveri in terapia intensiva (107), salgono invece negli altri reparti (1.142, +23). Salgono anche i morti, altri 22 nelle ultime 24 ore. Impennata di casi in Puglia, dove su 40.295 tamponi si registrano 1.671 nuovi positivi: 172 sono i ricoverati in area non critica, 25 in terapia intensiva. gli attualmente positivin sono poco meno di 11mila. Altro giorno di contagi da record invece in Veneto, dove i nuovi positivi sono oggi 5.402, con ben 24 morti: crollano però i ricoveri, con 1.188 posti letto occupati nei reparti ordinari (-25 rispetto a ieri). Crescono le terapie intensive a 174 (+11).

In Friuli Venezia Giulia (ancora zona gialla) i nuovi contagiati sono 1.072, con 8 morti: calano i ricoverati nei reparti ordinari (259), stabili i malati in terapia intensiva (27). In Toscana i nuovi casi sono 3.438 su oltre 53mila tamponi: in leggera crescita (+3) sia i ricoveri che le terapie intensive. Nessun decesso e 217 nuovi positivi invece in Valle d'Aosta, regione che vede 26 ricoverati totali di cui uno in terapia intensiva. In Sardegna i casi sono oggi 468, su poco meno di 4mila persone testate: stabili le terapie intensive, 132 i ricoverati (+1), nessun decesso. Nelle Marche i nuovi positivi sono 890, su 25mila tamponi totali: in calo però i ricoverati (-2), con il totale di ospedalizzati che scende a 220, un numero molto minore di un anno fa quando in ospedale nei reparti Covid c'erano 458 persone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Dicembre 2021, 16:58

