Covid Lazio, il bollettino di Natale: 4.171 casi (la metà a Roma) ma solo 4 morti

Covid nel Lazio, sono 4.171 i nuovi positivi individuati nel Lazio con 102-049 tamponi: la metà dei nuovi casi (2.047) sono a Roma. Lo ha reso noto l'assessore alla Salute della Regione, Alessio D'Amato, che sottolinea come siano invece 4 le vittime - di cui 3 non vaccinate - nelle ultime 24 ore. Il bollettino giornaliero afferma che sono 26 i ricoverati in più nei reparti ordinari (per un totale di 947) e 3 malati in più nelle terapie intensive che portano il totale a 129. I guariti sono 845.

«Voglio rivolgere un ringraziamento a tutta la rete dei tamponi drive-in e farmacie che ieri hanno eseguito oltre 100mila test - dice D'Amato - Oggi aumentano i casi positivi, dunque siate prudenti e vaccinatevi. I numeri saranno destinati a crescere ed è importante fare il booster e vaccinare i più piccoli». Quanto alle vaccinazioni, ieri sono state effettuate quasi 33 mila vaccinazioni e l'obiettivo «entro il 31 dicembre arrivare a 2 milioni di dosi booster» mentre sono oltre 24 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni».

