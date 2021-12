Covid effetto Super Green pass, Gimbe: «In una settimana boom di terze dosi: +52,6%»

Accelera la campagna vaccinale, in 7 giorni ci sono state infatti 223mila prime dosi, con un aumento del 31,7% di nuovi vaccinati grazie al Super Green pass. Mentre si registra un vero e proprio «boom di terze dosi», con 2,6 milioni di richiami e un aumento del 52,6% in una settimana. È quanto rilevato dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe aggiornato all'8 dicembre 2021, da cui emerge che l'80,1% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ma rimangono scoperti 2,5 milioni di over 50 ad elevato rischio di ospedalizzazione.

Report #GIMBE

👉Superati i target giornalieri definiti da #Figliuolo, ad eccezione di domenica 5 dicembre

👉Somministrate 480.162 dosi in più rispetto alle 2.750.000 previste#vaccino #Covid_19 pic.twitter.com/B3D2t3eQ69 — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) December 9, 2021

La settimana dal primo al 7 dicembre ha visto un aumento del 22,4% dei nuovi casi Covid-19, una crescita del 12% dei decessi, del 16,3% di ricoverati e del 13,6% di pazienti in terapia intensiva. Lo rileva monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. «Da 7 settimane - spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - continuano ad aumentare i nuovi casi con una media giornaliera più che sestuplicata: da 2.456 casi registrati il 15 ottobre ai 15.110 del 7 dicembre».

Per #Natale nessuna previsione, ma ragionevoli certezze

👉entro l'Epifania diverse Regioni cambieranno colore

👉per contenere circolazione virus e pressione su ospedali convincere indecisi a vaccinarsi e accelerare con #terzadose

👉massima cautela nei comportamenti individuali — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) December 9, 2021

In tutte le Regioni, tranne Molise e Valle D'Aosta, si rileva un incremento dei nuovi casi che va dall'1,8% delle Marche al 50,3% dell'Umbria. In 52 Province l'incidenza è pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, e in testa ci sono Trieste (con 694 casi), Bolzano (651), Treviso (467) e Padova (405). Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 1-7 dicembre 2021. «Con il trend attuale di crescita dei nuovi casi, anche se l'impatto sugli ospedali è 'ammortizzato' dai vaccini, nelle prossime 4 settimane diverse Regioni cambieranno colore - sottolinea il presidente Gimbe Nino Cartabellotta -. Nessuna previsione, ma ragionevoli certezze».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Dicembre 2021, 11:02

