Covid, il deputato della Lega Zicchieri positivo ora è ricoverato con la polmonite: era al comizio di Salvini a Terracini

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il deputato della Lega, risultato positivo al coronavirus , è. Lo apprende l'Adnkronos Salute. Il vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del Lazio era tra i partecipanti al comizio di Matteo Salvini al ristorante 'Il Tordo' di Terracina.«Cari amici sono a comunicare che circa un ora fa la asl mi ha informato che il mio tampone è risultato positivo al Covid 19. Sto bene, non ho alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus! Passerà anche questa». Questo il messaggio che Zicchieri aveva scritto sul suo profilo Facebook lunedì scorso annunciando il contagio.